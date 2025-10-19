Достижения.рф

Неизвестный взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве, ранен ребёнок

Фото: iStock/Олег Копьёв

Неизвестный мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве. Об этом пишет Regnum.ru.



Инцидент произошёл в воскресенье днём на станции метро «Юго-Западная». По предварительным данным, мужчина вошёл в вагон с двумя гранатами в руках и взорвал одну из них.

Очевидцы сообщили, что в результате взрыва осколками задело ребёнка. О его состоянии не сообщается. Также неизвестно, потребовалась ли пострадавшему госпитализация.

Мужчину оперативно задержали на месте происшествия. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0