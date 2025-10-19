Неизвестный взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве, ранен ребёнок
Неизвестный мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне метро в Москве. Об этом пишет Regnum.ru.
Инцидент произошёл в воскресенье днём на станции метро «Юго-Западная». По предварительным данным, мужчина вошёл в вагон с двумя гранатами в руках и взорвал одну из них.
Очевидцы сообщили, что в результате взрыва осколками задело ребёнка. О его состоянии не сообщается. Также неизвестно, потребовалась ли пострадавшему госпитализация.
Мужчину оперативно задержали на месте происшествия. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
