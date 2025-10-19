В Ижевске пьяный водитель без прав сбил пять человек на пешеходном переходе
В Ижевске 23-летний водитель Volkswagen Passat сбил пять человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД республики.
Авария произошла напротив дома №230 на улице Удмуртской. Среди пострадавших — 15-летний подросток, девочки 9 и 12 лет, а также женщины 38 и 73 лет. Информация об их состоянии не приводится. После наезда на людей иномарка влетела в фонарный столб.
Отмечается, что молодой человек был пьян и не имел водительских прав. В салоне машины также находился ее собственник. В отношении обоих автоинспекторы составили административные протоколы. Автомобиль они отправили на штрафстоянку.
