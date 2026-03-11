Неизвестный заявил о причастности к преступлениям «Харцызского душителя»

11 марта 2026, 15:12

Фото: iStock/Sergey Shulgin

Неизвестный пользователь интернет-форума заявил, что именно он совершил преступления серийного убийцы, известного как Харцызский душитель. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к силовым структурам.