Достижения.рф

Неизвестный заявил о причастности к преступлениям «Харцызского душителя»

Фото: iStock/Sergey Shulgin

Неизвестный пользователь интернет-форума заявил, что именно он совершил преступления серийного убийцы, известного как Харцызский душитель. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к силовым структурам.



«Харцызский душитель» действовал в пригородах Донецка в 1998–2002 и 2009–2010 годах. Его жертвами становились женщины в возрасте от 15 до 39 лет. Некоторые из них подвергались сексуальному насилию, а убийства чаще всего совершались с помощью удавки, из-за чего преступник получил свое прозвище.

Основным подозреваемым по делу считался местный житель Владимир Куцененко. Следствие вышло на него в 2013 году, однако мужчина покончил с собой до задержания. Позднее эксгумация и ДНК-экспертиза подтвердили его причастность к серии преступлений.

Теперь неизвестный пользователь сети утверждает, что именно он совершил ряд убийств, включая расправу над первой жертвой — 16-летней девушкой Юлией в мае 1998 года. Он также описывает другие преступления и заявляет, что перерыв в серии убийств с 2003 по 2009 год объясняется тем, что в 2004 году его якобы осудили за разбой.

Личность автора сообщений неизвестна. Никаких данных о себе он не оставил, а комментарии с признаниями впоследствии были удалены администраторами форума. Официальных подтверждений его словам пока нет.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0