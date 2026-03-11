Неизвестный заявил о причастности к преступлениям «Харцызского душителя»
Неизвестный пользователь интернет-форума заявил, что именно он совершил преступления серийного убийцы, известного как Харцызский душитель. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к силовым структурам.
«Харцызский душитель» действовал в пригородах Донецка в 1998–2002 и 2009–2010 годах. Его жертвами становились женщины в возрасте от 15 до 39 лет. Некоторые из них подвергались сексуальному насилию, а убийства чаще всего совершались с помощью удавки, из-за чего преступник получил свое прозвище.
Основным подозреваемым по делу считался местный житель Владимир Куцененко. Следствие вышло на него в 2013 году, однако мужчина покончил с собой до задержания. Позднее эксгумация и ДНК-экспертиза подтвердили его причастность к серии преступлений.
Теперь неизвестный пользователь сети утверждает, что именно он совершил ряд убийств, включая расправу над первой жертвой — 16-летней девушкой Юлией в мае 1998 года. Он также описывает другие преступления и заявляет, что перерыв в серии убийств с 2003 по 2009 год объясняется тем, что в 2004 году его якобы осудили за разбой.
Личность автора сообщений неизвестна. Никаких данных о себе он не оставил, а комментарии с признаниями впоследствии были удалены администраторами форума. Официальных подтверждений его словам пока нет.
