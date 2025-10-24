Неизвестное устройство взорвалось в жилом доме в Калмыкии
В Элисте Республики Калмыкия в одной из квартир девятиэтажного дома взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл около 19:00 в доме, расположенном в 7-м микрорайоне города. После взрыва из подъезда эвакуировали около 60 человек.
По предварительным данным, причиной происшествия могла стать детонация осколочной гранаты. В результате взрыва пострадали два человека. На месте работают сотрудники МЧС, полиция и следователи.
Обстоятельства случившегося уточняются. Власти региона пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.
