В Екатеринбурге жители дома подняли панику из-за возвращения соседа-педофила из СИЗО

24 октября 2025, 20:06

Екатеринбургский суд отпустил педофила под домашний арест

Фото: iStock/urzine

В Екатеринбурге суд смягчил меру пресечения 56-летнему педофилу, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Об этом сообщает местный портал E1.ru.