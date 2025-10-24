Достижения.рф

В Екатеринбурге жители дома подняли панику из-за возвращения соседа-педофила из СИЗО

Екатеринбургский суд отпустил педофила под домашний арест
В Екатеринбурге суд смягчил меру пресечения 56-летнему педофилу, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Об этом сообщает местный портал E1.ru.



Отмечается, что мужчину отпустили из СИЗО под домашний арест в связи с ухудшением состояния его здоровья. Теперь он обязан находиться по месту жительства до 17 ноября.

Однако соседи, узнав о его возвращении домой, подняли панику в чате. Они боятся за своих детей и отмечают, что рядом находятся несколько школ и детский сад.

По версии следствия, педофил заманил 12-летнего мальчика к себе домой и вместе с другом надругаялся над ним. Школьник смог признаться в произошедшем маме лишь спустя несколько дней. Женщина сразу же обратилась в полицию, после чего насильника задержали и арестовали.

