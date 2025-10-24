Во ФСИН прокомментировали сообщения о нападении неизвестных на конвой в Казани

24 октября 2025, 21:19

ФСИН опровергла нападение на конвой в Казани

Фото: iStock/Chalabala

Информация о нападении на конвой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Казани, ранее распространённая рядом СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.