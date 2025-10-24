Во ФСИН прокомментировали сообщения о нападении неизвестных на конвой в Казани
Информация о нападении на конвой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Казани, ранее распространённая рядом СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее в этот день некоторые издания и Telegram-каналы утверждали, что неизвестные на автомобиле якобы атаковали конвой, избили сотрудников ведомства и освободили заключённого. Также сообщалось, что подозреваемые скрылись с места преступления, в связи с чем в городе ввели план «Перехват».
Во ФСИН опровергли эти сведения.
Власти региона пока не давали официальных комментариев по поводу произошедшего.
