Около 10 осколков достали из тела мальчика, пострадавшего при атаке дрона ВСУ в Красногорске
В подмосковном Красногорске из тела мальчика, пострадавшего при ударе дрона ВСУ, извлекли около десяти осколков. Об этом сообщила главный врач детского Научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко, слова которой приводит ТАСС.
Врач рассказала, что осколки не затронули жизненно важные органы ребёнка, суставы также остались неповрежденными. В настоящий момент мальчик находится в стабильном состоянии, с ним в отделении находится бабушка.
«Сегодня днём провели более расширенную первичную хирургическую обработку всех ран. Достали все бетонные осколки, которые, к сожалению, были в мягких тканях. <...> Несколько из них достаточно крупных, их надо было доставать обязательно. Порядка пяти крупных и четыре-пять мелких», – отметила Шаповаленко.Инцидент произошел 24 октября в жилом комплексе «Изумрудные холмы». По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, дрон атаковал жилой дом, в результате чего пострадали пять человек, включая одного ребенка.