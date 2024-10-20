Неизветный поджёг дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе

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Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе в воскресенье утром. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на данные экстренных и правоохранительных служб.
Отмечается, что в 07:12 (совпадает с мск) поступило сообщение о работающей пожарной сигнализации в здании оборонного ведомства. На первом этаже произошло задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение неиспользуемой деревянной входной двери со стороны двора. Она была обожжена и деформирована. В 07:57 возгорание было ликвидировано.
Представитель полицейского департамента Рамунас Матонис сообщил о начале досудебного расследования в связи с проджогом. Также был задержан подозреваемый. Им оказался гражданин Литвы 1984 года рождения. В ходе задержания он вёл себя неадекватно.
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Анастасия Чинкова