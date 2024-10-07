Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги

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За поджог локомотива в Красноярском крае диверсант получил от Киева 100 000 рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что в 2023 году сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с СК и МВД задержали 13 человек, которые были причастны к подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае и поджогам объектов РЖД в Московской области и Красноярском крае. Отмечается, что преступники получили от 4 до 23 лет лишения свободы.
По словам диверсанта, они сожгли три трансформаторные будки. За каждую из которых получили по 30 000 рублей. Помимо этого, они сожгли два ящика, которые находятся возле ж/д дороги, а также один локомотив. По его словам, за него они получили 100 000 рублей.
Ранее сообщалось, что житель Приморья был задержан за публичные экстремистские высказывания в одной из социальных сетей. Мужчина призывал пользователей соцсети «унижать сторонников президента России Владимира Путина».
До этого в Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания ФСБ. Предварительно, диверсант действовал по указке вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам диверсанта, они сожгли три трансформаторные будки. За каждую из которых получили по 30 000 рублей. Помимо этого, они сожгли два ящика, которые находятся возле ж/д дороги, а также один локомотив. По его словам, за него они получили 100 000 рублей.
Ранее сообщалось, что житель Приморья был задержан за публичные экстремистские высказывания в одной из социальных сетей. Мужчина призывал пользователей соцсети «унижать сторонников президента России Владимира Путина».
До этого в Новосибирске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания ФСБ. Предварительно, диверсант действовал по указке вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова