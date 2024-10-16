ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ

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Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали жительницу региона 2003 года рождения. Девушка по заданию кураторов с Украины подожгла вышку сотовой связи, а также планировал поджог релейного шкафа около железнодорожной станции.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, девушка через мессенджер установила контакт с представителями украинской стороны. По их заданию за материальное вознаграждение она осуществила поджог вышки связи, для чего привлекла помощников из числа наркозависимых граждан. Кроме того, она собиралась поджечь релейный шкаф у железнодорожной станции в городе Самара. Около станции силовики обнаружили схрон с инструментами для вскрытия железной конструкции, а также горючей смесью.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), а в отношении её помощников — по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Все фигуранты задержаны, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Александр Бойцов