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В Подмосковье задержали москвичку и её знакомого с грузом наркотиков

12 марта 2024, 09:15

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подмосковные полицейские задержали 28-летнюю москвичку и её 29-летнего знакомого из Тульской области по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Благодаря полученной оперативной информации, полиция задержала автомобиль каршеринга, который ночью выехал из леса у деревни Редькино Рузского округа. За рулём была женщина, в сумке которой оказалось более 800 граммов наркотика мефедрона. Полиция задержала и женщину, и находящегося в салоне пассажира — её знакомого», — говорится в сообщении.
Задержанные рассказали, что информацию о «мастер-кладе» наркотиков узнали в даркнете. В их задачу входило расфасовать наркотики на более мелкие дозы и распространить их через тайники-закладки в столичном регионе.


Суд оставил задержанных под стражей.

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#наркотики
#полиция
#происшествие
#рузский городской округ
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В Петербурге задержали сотрудника ТЦ по подозрению в домогательствах до ребёнка
12 марта 2024, 09:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Администратора детской комнаты в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в домогательствах до четырёхлетней девочки, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, шокирующий инцидент произошёл в детской комнате «Игруля» в ТЦ «Торговый дом» на проспекте Науки в последний день праздничных выходных.

Четырёхлетняя девочка, которая проводила время в детской зоне, рассказала родителям о том, что 43-летний администратор приставал к ней.

Взволнованный отец обратился в полицию, мужчину задержали. В отношении сотрудника ТЦ возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка».

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#санкт-петербург
#педофилия
#уголовное дело
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СК: Найденный на свалке Камчатки младенец скончался от переохлаждения
12 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/izzzy71

Следователи Петропавловска-Камчатского установили причину смерти младенца, обнаруженного на свалке, об этом сообщили в СК РФ по региону.
6 марта на мусорном полигоне при сортировке отходов было найдено тело новорождённого мальчика.

«По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден живым, доношенным, в период с 15.02.2024 до 06.03.2024. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение. Личность матери младенца до настоящего времени не установлена», — уточнили в Следственном комитете.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Совершившую преступление женщину разыскивают.

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#следственный комитет
#камчатка
#новорождённые
#смерть
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Два человека ранены во время стрелкового боя с украинской ДРГ в Курской области
12 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Два человека получили ранения во время стрелкового боя у украинскими диверсионно-разведывательными группами в районе Теткино в Курской области. Об этом сообщает Baza.
По предварительным данным, ранение получил мирный житель. Информация о втором пострадавшим в настоящее время уточняется.
Бой продолжается до сих пор. Работает артиллерия.

Ранее российские военкоры сообщали о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую и Курскую области. Диверсанты попытались зайти с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад. Также, по информации военкоров, на подходе к границе были зафиксированы несколько танков противника, которые оказывали огневую поддержку вторжения.

Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.

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#минобороны рф
#информация
#ранение
#дрг
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Украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области
12 марта 2024, 08:47

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военкоры сообщают о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую и Курскую области. Идут Бои.
«Наряду с попыткой организации штурмовых действий в Белгородском приграничье, неонацистские группировки также попытались проникнуть на территорию Курской области», — передает Wargonzo со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Уточняется, что бои идут в районе Тёткино. Вражеские ДРГ попытались зайти с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад.
Также, по информации военкоров, на подходе к границе были зафиксированы несколько танков противника. В настоящее время бой продолжается.

Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.

Читайте также:

ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область на трех БТР

В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов RM-70 «Вампир»

Минувшей ночью ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
#минобороны рф
#бпла
#всу
#пво
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DM: Бывшего инженера Boeing, критиковавшего компанию, нашли мёртвым
12 марта 2024, 08:19

Фото: iStock/Soumen Hazra

Давший показания против компании бывший инженер Boeing Джон Барнетт найден мёртвым спустя пару дней после судебного заседания, об этом сообщает The Daily Mail.
В издании напомнили, что Барнетт ушёл в отставку в 2017 году, проработав в компании 32 года. Инженер принимал участие в судебном процессе против Boeing, в ходе которого он заявил, что конструкторы использовали при сборке «второсортные детали». Позже некоторые его утверждения было подтверждены.

Некоторое время назад Барнетт в очередной раз дал показания против Boeing в суде. Пару дней спустя труп 62-летнего инженера был обнаружен в его автомобиле возле отеля в Южной Каролине.

В настоящий момент правоохранители устанавливают точные причины смерти Барнетта.

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#смерть
#сша
#суд
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ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область на трех БТР
12 марта 2024, 08:01

Фото: iStock/Longfin Media

Группа украинских военных утром 12 марта попыталась прорваться в Белгородскую область на трех БТР, однако российские военные пресекли попытку и уничтожили вражескую технику. Бои продолжаются. Об этом сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
«Рано утром была разведка боем. Нацист отправил на юго-восточную границу Грайворонского округа три БТРа. Наши парни технику уничтожили», - написал Руденко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что бой продолжается до сих пор, а бойцы ВСУ предпринимают новые попытки прорвать российскую границу. По словам военкора, Украина отправляет своих военных на убой «ради пиара».

Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа из 15 человек попыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, однако была отброшена назад российскими пограничниками.

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#всу
#разведка
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БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области
12 марта 2024, 07:11

Фото: iStock/rancho_runner

Утром 12 марта беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне Нижегородской области, после чего возник пожар, для его локализации задействованы все силы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Также предпринимаются все меры для локализации пожара, который разгорелся после атаки БПЛА на одной из установок по переработке нефти.

По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Также он добавил, что развернут оперативный штаб.

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#атака
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Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Раменским городским округом
Мэр Москвы Собянин: В Раменском городском округе сбит беспилотник
12 марта 2024, 05:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший в сторону Москвы беспилотник над городским округом Раменское , сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
В районе падения обломков разрушения и пострадавшие отсутствуют.

Ранее один из резервуаров с нефтепродуктами был подожжен на нефтебазе в Орле в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось о ликвидации украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.

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#всу
#бпла
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#украина
#россия
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В Орле в результате удара БПЛА по нефтебазе загорелся топливный резервуар
В Орле после атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание одного из резервуаров
12 марта 2024, 04:56

Фото: iStock/TonyFuse

На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщает РИА Новости.
Причиной пожара стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время пожарные пытаются оценить масштабы пожара и объем горящего контейнера.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что топливно-энергетический комплекс подвергся атаке ВСУ. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Политик призвал граждан быть осторожными.

10 марта беспилотник ВСУ был сбит российскими системами ПВО и упал на территории Курской нефтебазы. Губернатор Роман Старовойт не сообщил никаких подробностей, но добавил, что на месте происшествия работают пожарные.

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