В Подмосковье задержали москвичку и её знакомого с грузом наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали 28-летнюю москвичку и её 29-летнего знакомого из Тульской области по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Благодаря полученной оперативной информации, полиция задержала автомобиль каршеринга, который ночью выехал из леса у деревни Редькино Рузского округа. За рулём была женщина, в сумке которой оказалось более 800 граммов наркотика мефедрона. Полиция задержала и женщину, и находящегося в салоне пассажира — её знакомого», — говорится в сообщении.Задержанные рассказали, что информацию о «мастер-кладе» наркотиков узнали в даркнете. В их задачу входило расфасовать наркотики на более мелкие дозы и распространить их через тайники-закладки в столичном регионе.
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