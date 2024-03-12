В сеть попали кадры последних минут полёта военного Ил-76 в Ивановской области

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В сети опубликовали видео с последними минутами полёта Ил-76, потерпевшего крушение в Ивановской области.
На кадрах видно, как из правого двигателя идёт чёрный дым, разгорается пламя. Отмечается, что часть повреждённого двигателя отвалилась при падении судна.
Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что горящий военно-транспортный самолёт рухнул в лесополосе около кладбища в Ивановской области, совсем немного не долетев до аэродрома «Северный». На борту самолёта находились 15 человек, из которых восемь членов экипажа и семь пассажиров. Все они погибли при крушении.
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Анастасия Чинкова