В Подмосковье маньяк пытался изнасиловать девушку в подъезде

16 сентября 2025, 16:28

В Сергиевом Посаде ранним утром неизвестный напал на девушку в подъезде

Фото: Istock/hotCheeseProductions

В Сергиевом Посаде произошло нападение на девушку. Инцидент случился ранним утром в подъезде дома на улице Железнодорожная. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортёр Андрей Трофимов».