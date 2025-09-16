В Подмосковье маньяк пытался изнасиловать девушку в подъезде
В Сергиевом Посаде произошло нападение на девушку. Инцидент случился ранним утром в подъезде дома на улице Железнодорожная. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортёр Андрей Трофимов».
По словам очевидцев, неизвестный мужчина последовал за женщиной, которая вышла в магазин около шести-семи часов утра. Он вошёл за ней в подъезд и напал. На крики потерпевшей отреагировал её брат, который находился в квартире. Он выбежал и спугнул нападавшего. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
Пострадавшая и её родственники изначально не стали обращаться в полицию, так как находились в городе проездом. Однако после того, как в СМИ появилась информация о возможных других нападениях этого же человека, они написали заявление. Правоохранительные органы уже ищут преступника.
