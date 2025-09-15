«Бизнес по-тёмному»: В нелегальном хостеле в Балашихе нашли 30 индусов
Во время рейда в Балашихе сотрудники правоохранительных органов оцепили частный дом, где позднее обнаружили 30 нелегалов. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Хозяева домовладения не открывали дверь, но силовики проникли на территорию. Внутри они обнаружили множество матрасов и признаки проживания нескольких семей. После проверки в небольшой пристройке нашли более 30 человек, которые прятались в темноте. Среди них были граждане Индии и один гражданин Таджикистана.
Правоохранители проверили документы у всех присутствующих. Хозяин хостела заявил, что не знал о незаконном пребывании иностранцев. В автомобиле сына хозяина сотрудники обнаружили поддельные удостоверения Следственного комитета. Молодой человек назвал это «шуткой».
Проживавшие в доме работали на швейной фабрике. Иностранцев доставили в отдел полиции. Владельца привлели к уголовной ответственности.
