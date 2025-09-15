«Бизнес по-тёмному»: В нелегальном хостеле в Балашихе нашли 30 индусов

15 сентября 2025, 21:25

В Подмосковье пресекли деятельность нелегального хостела для мигрантов

Фото: Istock/shakzu

Во время рейда в Балашихе сотрудники правоохранительных органов оцепили частный дом, где позднее обнаружили 30 нелегалов. Подробности сообщает РЕН ТВ.