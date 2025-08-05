Нелегальный мигрант справил нужду на Вечный огонь в Туле

05 августа 2025, 20:27

В Туле мигранта отправят в колонию за справление нужды на Вечный огонь

Фото: iStock/Kuzma

Тульский областной суд вынес приговор иностранному гражданину за осквернение Вечного огня у мемориала героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.