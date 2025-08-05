Нелегальный мигрант справил нужду на Вечный огонь в Туле
Тульский областной суд вынес приговор иностранному гражданину за осквернение Вечного огня у мемориала героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 26 марта у мемориального комплекса «Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны». Нелегальный мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на Вечный огонь в присутствии других людей.
Суд признал мужчину виновным по статье Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за публичное осквернение символов воинской славы и унижение памяти защитников Отечества.
Правоохранительные органы оперативно установили личность нарушителя и задержали его.
Решением суда нарушитель приговорён к одному году лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
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