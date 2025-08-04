В Петербурге задержали мужчин, жаривших хлеб на Вечном огне

04 августа 2025, 11:27

Фото: iStock/Paha_L

В центре Петербурга полиция задержала нескольких мужчин, которые жарили хлеб на Вечном огне на Марсовом поле. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, зафиксировали камеры видеонаблюдения.