В Петербурге задержали мужчин, жаривших хлеб на Вечном огне
В центре Петербурга полиция задержала нескольких мужчин, которые жарили хлеб на Вечном огне на Марсовом поле. Инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Как пишет РИА Новости, сообщение о нарушении поступило в полицию от очевидцев, заметивших, как двое неизвестных готовят еду у мемориального объекта, посвящённого павшим в революциях и Великой Отечественной войне.
Сотрудники уголовного розыска Центрального района оперативно установили личности причастных. Нарушители были задержаны, с ними проводятся следственные действия.
По предварительным данным, участниками инцидента оказались молодые мужчины, один из которых разместил видео в интернете. Их действия вызвали резкую реакцию со стороны горожан и ветеранов.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственные органы оценивают действия задержанных на предмет оскорбления памяти погибших и надругательства над символами воинской славы.
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