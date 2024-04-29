Взятки за нелегальный выезд из Украины за границу достигли 17 тысяч долларов

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Взятки за нелегальный выезд за границу достигли 17 тыс. долларов. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на местную прокуратуру.
Согласно сообщению, именно за 17 тысяч долларов военный во Львовской области пообещал военнообязанному украинцу включить его в состав делегации на международную конференцию в Европе.
Взяточника задержали при получении первой половины суммы и уже отправили в СИЗО.
Ранее стало известно, что в Одессе военкомы пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти. В какой-то момент задержанный мужчина крикнул, что его ребёнок находится один дома. После этого ему удалось сбежать.
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Взяточника задержали при получении первой половины суммы и уже отправили в СИЗО.
Ранее стало известно, что в Одессе военкомы пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти. В какой-то момент задержанный мужчина крикнул, что его ребёнок находится один дома. После этого ему удалось сбежать.
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Элина Позднякова