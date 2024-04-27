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США попытались заставить Киев провести новую волну мобилизации

NYT: помощник госсекретаря США О'Брайен предложил Киеву мобилизацию населения
27 апреля 2024, 14:47
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Американское руководство оказывало давление на Украину, призывая провести новую мобилизацию, пишет газета The New York Times.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен во время своего визита в Киев, требовал от украинских властей быстрого разрешения вопросов, связанных с этим вопросом.

«Украине необходимо убедиться, что у нее достаточно людей для боевых действий», — цитирует газета слова О’Брайена.


Он также подчеркнул, что усилия Украины по мобилизации так же важны для стабилизации ситуации на фронте, как и артиллерийская поддержка.

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Польша заявила о якобы упавшей в 15 километрах от границы российской ракете
Gazeta.pl: премьер Туск заявил о якобы упавшей в 15 километрах от границы ракете
27 апреля 2024, 15:33

Фото: iStock/delray77

Во Львовской области Украины, всего в 15 километрах от польской границы, предположительно произошло падение ракеты из России. Эту информацию приводит портал Gazeta.pl со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска.
«Сегодня во Львовской области зафиксировано падение нескольких бомб и ракет. Одна из них, как сообщается, упала в пределах 15 километров от нашей границы», — отметил премьер-министр.
Туск также подчеркнул, что в это же время бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий «находится в Будапеште на встрече с политиками, поддерживающими Путина».

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#истребители
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Российские войска получили винтовки МЦ-566
«Высокоточные комплексы» поставили ВС России партию снайперских винтовок МЦ-566
27 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/Tylinek

Холдинг «Высокоточные комплексы» в своем канале в Telegram объявил о досрочной поставке партии снайперских винтовок МЦ-566 в подразделения Вооруженных сил России.
«Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия» холдинга выпустило данную партию винтовок, которые предназначены для российских военных подразделений.

В сообщении отмечается, что эти винтовки, предназначенные для использования патрона .308 Win (7,62×51 мм), успешно прошли испытания в зоне проведения спецопераций на Украине.

Они эффективно решают задачи стрельбы различным российским военным подразделениям. Конструкция МЦ-566 обеспечивает высокую точность стрельбы до 0,5 угловой минуты, делая эту винтовку одной из лучших в России по данному параметру, отметили в бюро.

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#истребители
#расстрел
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Подпольщик Лебедев рассказал об ударе ВС РФ по Кривому Рогу
27 апреля 2024, 14:51

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В своём телеграм-канале он написал, что удар был очень мощным. Несмотря на то, что взрыв произошёл в центре города, сотрясение от детонации ощущалось даже на окраинах. Кроме того, по словам Лебедева, атаке подвергся город Стрый во Львовской области. Также взрывы были зафиксированы в Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о сильных взрывах в Днепропетровске. В начале минувшей ночи сообщалось о взрывах в Харькове, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины. Руководство энергетического холдинга ДТЭК сообщило о повреждении оборудования на четырёх теплоэлектростанциях в разных регионах.

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#украина
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Песков назвал причину отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
Песков назвал давление Лондона причиной отказа Киева от продолжения переговоров
27 апреля 2024, 14:22

Фото: iStock/3dmitry

Лондон оказал прямое влияние на отказа Киева продолжать переговоры в Стамбуле в 2022 году, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Песков отметил, что документ был фактически подписан, однако украинская сторона отказалась продолжать и завершать работу над ним из-за давления со стороны Лондона.

«Это было прямое давление со стороны Лондона», — сказал Песков.
Последние встречи между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Глава делегации из Москвы Владимир Мединский заявил 22 мая того же года о приостановке переговорного процесса, подчеркнув, что Россия всегда готова к переговорам на самом высоком уровне.

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#украина
#песков
#переговоры
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Сообщается об уничтожении БПЛА украинских вышек РЭБ в Бериславе
27 апреля 2024, 14:12

Фото: iStock/Kileman

ВС РФ ликвидировали украинские вышки радиоэлектронной борьбы и связи в городе Бериславе в Херсонской области.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Операторы добровольческого батальона имени Василия Маргелова использовали FPV-дроны «Велес».

По словам главы региона, эти дроны могут пролететь до 15 километров на высоте до тысячи метров. Сальдо добавил, что они являются универсальным оружием России.

Также Сальдо рассказал, что с помощью «Велесов» бойцы херсонского добровольческого батальона им Маргелова уничтожают как десантные лодки противника на Днепре, так и наземные объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области.

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#вс рф
#херсонская область
#спецоперация
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Главком ВСУ Сырский охарактеризовал ситуацию на фронте
Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на фронте сложной с тенденцией к обострению
27 апреля 2024, 14:12

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Обстановка в зоне боевых действий очень сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
Об этом он написал в своём телеграм-канале по итогам заседания Контактной группы «Рамштайн» по вопросам обороноспособности Украины. На встрече главком ВСУ рассказал участникам о ситуации на фронте и проинформировал их о сложной оперативно-стратегической обстановке. По мнению Сырского, положение на линии боевого соприкосновения имеет выраженную тенденцию к обострению.

Кроме того, украинский военачальник отметил изменившуюся специфику нанесения ударов Вооружёнными силами РФ, которые теперь предпочитают атаковать объекты энергетической инфраструктуры, а также пожаловался на дефицит ракет, боеприпасов и недостаток военной техники.

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#дефицит
#сво
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#рф
#боеприпасы
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«Самый опасный бой»: СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
Business Insider: F-16 на Украине ждут самые опасные бои
27 апреля 2024, 13:47

Фото: iStock/Ali Çobanoğlu

Истребители F-16, которые будут поставлены на Украину этим летом, ожидают самые опасные бои, пишет Business Insider.
Бывшие пилоты ВВС США считают, что украинские F-16 столкнутся с российскими продвинутыми системами ПВО и дальнобойными ракетами «воздух-воздух».

Согласно экспертам, обнаружить и атаковать истребители из США для российских сил будет легче, так как у них есть мощные радары, и украинские летчики могут оказаться под прицелом еще до начала выполнения воздушных маневров.

Пентагон также подтвердил, что F-16 и украинские пилоты, обученные американскими инструкторами, прибудут на Украину в текущем году.

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#сша
#лётчики
#воздух
#бельгия
#истребители
#пентагон
#пво
#пилоты
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ВС РФ окружили группировку ВСУ под Авдеевкой
27 апреля 2024, 12:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В ДНР сообщили об окружении группировки украинских боевиков под Авдеевкой, пишет ТАСС.
Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его словам, украинских боевиков схватили на окраинах села Бердычи.

Он подчеркнул, что сложившаяся вокруг населенного пункта обстановка не даёт ВСУ чувствовать себя спокойно и свободно, армия испытывает проблемы с логистикой и подвозом боекомплектов и провизии.

Ранее стало известно, что российские войска вывезли под Авдеевкой штурмовую машину М1150 украинских боевиков на базе американского танка Abrams. Обезвредить технику ВСУ удалось попаданием по оптическим приборам.

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#всу
#вс рф
#авдеевка
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Игнорируют Сырского: в Киеве заявили о бунте украинских боевиков на фронте
27 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ игнорируют приказы командования, в том числе высшего начальства.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. По его словам, ситуация на фронте для Киева «очень плохая». И главком ВСУ Александр Сырский не может на неё повлиять.

Помимо этого, по поведению украинских боевиков в Авдеевке и Очеретино можно предположить, что в армии зреет бунт. Часть бригад наотрез отказывается от заданий начальства.

В целом же, по мнению Соскина, украинцы находятся в «удручающем положении». При этом Владимир Зеленский лишь усугубляет ситуацию, в том числе принятием репрессивного закона о мобилизации и наказанием солдат за нежелание идти погибать на передовой.

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#всу
#александр сырский
#спецоперация
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