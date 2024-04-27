США попытались заставить Киев провести новую волну мобилизации

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Американское руководство оказывало давление на Украину, призывая провести новую мобилизацию, пишет газета The New York Times.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен во время своего визита в Киев, требовал от украинских властей быстрого разрешения вопросов, связанных с этим вопросом.
Он также подчеркнул, что усилия Украины по мобилизации так же важны для стабилизации ситуации на фронте, как и артиллерийская поддержка.
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«Украине необходимо убедиться, что у нее достаточно людей для боевых действий», — цитирует газета слова О’Брайена.
Он также подчеркнул, что усилия Украины по мобилизации так же важны для стабилизации ситуации на фронте, как и артиллерийская поддержка.
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Артем Кузьмин