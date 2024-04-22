«Затыкают дыры любой ценой»: Политолог — о способах мобилизации на Украине

Фото: iStock/Oleksander Bontei
Киеву все равно на подготовку своих военных, ему важно «заткнуть дыры» на фронте любой ценой, пишут «Известия».
Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.
По его словам, новый закон о мобилизации говорит о том, что руководство Киева «сейчас будет грести на передовую всех, кого попало». Но это приведет к обратному эффекту. Ведь сегодня все больше случаев, когда украинские боевики сдаются целыми подразделениями, оставляя линию фронта, отметил он.
Дудчак добавил, что люди на Украине всё меньше хотят отдавать жизнь за Владимира Зеленского и «его банду». Поэтому мужчины уклоняются от мобилизации все чаще.
Читайте также:
Подполье: ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, где были системы связи ПВО
Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР
По его словам, новый закон о мобилизации говорит о том, что руководство Киева «сейчас будет грести на передовую всех, кого попало». Но это приведет к обратному эффекту. Ведь сегодня все больше случаев, когда украинские боевики сдаются целыми подразделениями, оставляя линию фронта, отметил он.
Дудчак добавил, что люди на Украине всё меньше хотят отдавать жизнь за Владимира Зеленского и «его банду». Поэтому мужчины уклоняются от мобилизации все чаще.
Читайте также:
Подполье: ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, где были системы связи ПВО
Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ на Северском направлении
Минобороны доложило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР
Алёна Самарева