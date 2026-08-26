В Хабаровске мужчина избил детей обухом топора
Хабаровчанин избил детей обухом топора. Об этом в личном блоге проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В правоохранительные органы обратились родители несовершеннолетних, которые сообщили о нападении на их детей. По словам Волк, неизвестный мужчина нанёс удары обухом топора: 8-летнему мальчику в бедро и 16-летней девушке в затылок.
Подозреваемого, 52-летнего мужчину, удалось задержать. Уточняется, что ранее он уже был судим за совершение тяжких преступлений.
Ранее сообщалось, что житель Сургута обманом завёз иностранку в Россию и удерживал её в квартире около десяти дней. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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