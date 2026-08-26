Девушка погибла после съезда автомобиля в реку
В Забайкалье девушка погибла после съезда автомобиля в реку. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
В ночь на 25 августа в дежурную службу поступило сообщение о происшествии на реке Чара в Каларском муниципальном округе. Согласно предварительной информации, в населенном пункте Чара водитель потерял контроль над управлением автомобилем, что привело к его падению в воду.
В ведомстве уточнили, что в салоне автомобиля находились пять человек в возрасте от 16 до 18 лет. После аварии трое из них смогли выбраться самостоятельно. Тело одной из девушек нашли в машине, которую подняли из реки утром. Поиски второй девушки продолжаются. Уточняется, что к ликвидации последствий происшествия привлечены 23 человека и 12 единиц специализированной техники.
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