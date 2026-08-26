26 августа 2026, 08:11

МЧС: в Забайкалье девушка погибла после съезда автомобиля в реку

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Забайкалье девушка погибла после съезда автомобиля в реку. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.