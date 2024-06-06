Красногорская команда завоевала медаль чемпионата студенческой хоккейной лиги

Фото: администрация г.о. Красногорск
Бронзовую медаль открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги завоевала команда РАНХиГС из городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В матче за третье место красногорская команда РАНХиГС встретилась со столичной командой, представлявшей РГСУ, и победила со счётом 5:2», — говорится в сообщении.Отмечается, что всего в состязаниях принимали участие 35 команд, от Московской области за Большой Кубок сражались семь команд — представители Красногорска, Чехова, Клина, Мытищ, Воскресенска, Балашихи и Электростали.
Ранее сообщалось, что главным тренером подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» станет Константин Ушаков, до этого тренировавший волейбольную команду «Динамо».
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