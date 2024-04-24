«НЕлюбовь и голуби»: индус сжёг беременную жену, не разделявшую его пристрастий к птицам

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В Индии мужчина расправился с беременной женой, которая была против его увлечения дорогими почтовыми голубями. Об этом сообщает News9Live.
Инцидент произошёл в провинции Пенджаб. Местные жители увидели над домом Сухдева Сингха и его 23-летней жены Пинки столб дыма. Сначала они подумали, что супруги жгут солому, но вскоре выяснилось, что в их доме произошёл пожар. Женщина, находившаяся на шестом месяце беременности, была привязана к кровати, поэтому сгорела заживо.
По результатам проверки, следователи заявили, что глава семейства увлекался покупкой дорогих почтовых голубей, на которых уходила большая часть семейного бюджета. Это не нравилось его супруге, которая регулярно высказывала претензии по этому поводу. После одной из таких ссор Сингх привязал Пинки к кровати и поджёг её.
Мужчину арестовали. Полицейские проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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По результатам проверки, следователи заявили, что глава семейства увлекался покупкой дорогих почтовых голубей, на которых уходила большая часть семейного бюджета. Это не нравилось его супруге, которая регулярно высказывала претензии по этому поводу. После одной из таких ссор Сингх привязал Пинки к кровати и поджёг её.
Мужчину арестовали. Полицейские проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Чинкова