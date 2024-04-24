В Подмосковье Росгвардия задержала мужчину, ударившего мать ножом

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
39-летний житель подмосковного города Фрязино поругался с матерью и несколько раз ударил её ножом, злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«О том, что из одной из квартир многоэтажного дома раздаются крики и просьбы о помощи, сообщили соседи. По адресу выехали росгвардейцы. На месте они обнаружили нападавшего и его истекающую кровью мать. Женщине немедленно оказали первую помощь, наложили кровеостанавливающие жгуты и вызвали медиков», — говорится в сообщении.Женщину госпитализировали. Её сына задержали и увезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Бурятии из-за пьяной матери заживо сгорели три ребенка.
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Лев Каштанов