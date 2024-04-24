В Германии полиция застрелила человека с мачете в библиотеке университета

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Полиция города Мангейма в Германии ликвидировала вооруженного мачете мужчину, проявлявшего агрессивное поведение в библиотеке местного университета. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что 31-летнему немцу ранее было запрещено посещать библиотеку университета из-за его неоднократного негативного поведения.
Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, когда на место инцидента приехала патрульная машина, мужчина напал на работника библиотеки с мачете в руках. Из-за угрозы для жизни людей полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие. Мужчина скончался в больнице от ранения.
Установлено, что нападавшим является гражданин Германии, родившийся в Саарбрюккене, который до этого уже имел проблемы с полицией.
В настоящее время выясняются его мотивы.
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Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, когда на место инцидента приехала патрульная машина, мужчина напал на работника библиотеки с мачете в руках. Из-за угрозы для жизни людей полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие. Мужчина скончался в больнице от ранения.
Установлено, что нападавшим является гражданин Германии, родившийся в Саарбрюккене, который до этого уже имел проблемы с полицией.
В настоящее время выясняются его мотивы.
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Алина Юрчак