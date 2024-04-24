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В Германии полиция застрелила человека с мачете в библиотеке университета

24 апреля 2024, 03:34
Фото: istock / Tomasz Śmigla

Фото: istock / Tomasz Śmigla

Полиция города Мангейма в Германии ликвидировала вооруженного мачете мужчину, проявлявшего агрессивное поведение в библиотеке местного университета. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что 31-летнему немцу ранее было запрещено посещать библиотеку университета из-за его неоднократного негативного поведения.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, когда на место инцидента приехала патрульная машина, мужчина напал на работника библиотеки с мачете в руках. Из-за угрозы для жизни людей полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие. Мужчина скончался в больнице от ранения.



Установлено, что нападавшим является гражданин Германии, родившийся в Саарбрюккене, который до этого уже имел проблемы с полицией.

В настоящее время выясняются его мотивы.

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#машина
Стали известны подробности дела задержанного замглавы Минобороны России
ТАСС: замминистра обороны Иванов уже давно находился в оперативной разработке
24 апреля 2024, 02:11

Фото: istock / irene_rebrova

Задержанный по подозрению в получении взятки заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов длительное время находился в оперативной разработке. Детали стали известны ТАСС от источников в правоохранительных органах.
«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — сообщил источник.
Собеседник издания отметил, что оперативным сопровождением уголовного дела занимается военная контрразведка Федеральной службы безопасности.

23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

До этого сообщалось, что замначальника отдела полиции по Центральному федеральному округу Вячеслава Булавина задержали за получение взятки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#следственный комитет
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#ук
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#рф
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Спрятались в шкафу: В Бурятии из-за пьяной матери заживо сгорели три ребенка
Трое детей погибли при пожаре дома в Бурятии из-за пьяной матери
24 апреля 2024, 00:41

Фото: istock / photovs

В результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Об этом информирует Телеграм-канал МЧС России.
Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

Кроме того, еще один ребенок, десятилетний мальчик, остался жив, поскольку во время пожара находился в школе.

До этого сообщалось, что три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны
Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
23 апреля 2024, 23:14

Фото: сайт Кремля

Президента Российской Федерации Владимира Путина проинформировали о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что министр обороны Сергей Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании Иванова.

23 апреля Следственный комитет РФ сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Тимур Иванов занимает должность замглавы МО с 2016 года, он курировал строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов министерства и военную ипотеку.

Ранее сообщалось, что замначальника отдела полиции по Центральному федеральному округу (ЦФО) Вячеслава Булавина задержали за получение взятки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сергей шойгу
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Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом
Герой РФ рассказал, что пытался скрыться от наезжающего на него грузовика
23 апреля 2024, 23:09

Фото: IStock/globalmoments

Герой России Евгений Черняев в ходе конфликта с армянином пытался убежать от наезжающего на него грузовика.
После этого мужчина набросился на него с кулаками, рассказал Черняев «Известиям». Он ударил его, а затем началась драка.

Мужчина угрожал Герою России и после конфликта уехал в отель.

В понедельник появилась информация, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении Героя России мигрантами в Подмосковье.

На гражданина Армении возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант временно находится под подпиской о невыезде. Силовики выясняют обстоятельств произошедшего.

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Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки
#герой россии
#мигранты
#конфликт
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Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
23 апреля 2024, 21:36

Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления, связанного с получением взятки
Информацию об этом 23 апреля опубликовала пресс-службе Следственный комитет Российской Федерации.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (о получении взятки), задержан заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Владимирович Иванов», — говорится в официальном сообщении.
Другие подробности задержания пока не приводятся.

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#следственный комитет
#задержание
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Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки
Прозоров: вероятно, мы больше никогда не увидим и не услышим Вовк*
23 апреля 2024, 21:32

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Украинка Наталья Вовк*, которая подозревается в расправе над журналисткой Дарьей Дугиной, может быть мертва.
Об этом NEWS.ru заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, Вовк* была слишком ценным свидетелем, а также могла рассказать много подробностей о подготовке к преступлению, в частности раскрыть имена организаторов и подельников.

Если бы Вовк* задержали, то общественность узнала бы всю «неприглядную правду» о деятельности
Киева, подчеркнул он.

«Велика вероятность, что мы никогда ее не увидим и не услышим», — сказал Прозоров.

Напомним, что автомобиль с Дугиной взорвался 20 августа 2022 года в Подмосковье.

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*внесена в список террористов и экстремистов
#украина
#убийство
#россия
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В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
МВД: в Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
23 апреля 2024, 21:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы Ингушетии задержали местного жителя по подозрению в оправдании терроризма и изъяли у него самодельное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
«Предварительно установлено, что злоумышленник оставил комментарии под тремя публикациями в одном из мессенджеров, содержащими, согласно заключению эксперта, публичное оправдание терроризма и деятельности участников незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время обыска места проживания задержанного в Магасе силовики изъяли самодельный взрывчатый боеприпас.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Публичное оправдание терроризма», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывных устройств» УК РФ. Эти статьи предусматривают санкции до 10 лет лишения свободы.

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Двое российских подростков устроили стрельбу в Петербурге
«Фонтанка»: двое школьников устроили стрельбу в окна общежития в Петербурге
23 апреля 2024, 20:50

Фото: iStock/CatEyePerspective

В Петербурге двое подростков устроили стрельбу в окна студенческого общежития, пишет «Фонтанка».
Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, школьники начали стрелять по окнам студенческого общежития университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Подростков 15 и 16 лет задержали и доставили на допрос в полицию. По предварительной информации, в момент задержания оружия у них не было.

Из участка школьников забрали родители. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока полиция разбирается в деталях произошедшего.

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#санкт-петербург
#подростки
#стрельба
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Неадекватный москвич захватил в Сочи самолёт без пассажиров
23 апреля 2024, 20:19

Фото: istockphoto/SvetlanaSF

Неадекватный пассажир из Москвы ворвался в самолёт авиакомпании в аэропорту Сочи и потребовал, чтобы все легли. После этого он стал угрожать взрывом, а затем попытался устроить поджог.
Инцидент произошёл сегодня днём с бортом, который собирался вылететь из Сочи в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал Mash. Примечательно, что людей в тот момент в самолёте не было, экипаж только готовился к приёму пассажиров. Из здания аэровокзала в Адлере выбежал 31-летний мужчина, ворвался в самолёт, стал требовать, чтобы все легли на пол. Затем он попытался воспользоваться зажигалкой и поджечь кресла.

Члены экипажа сначала самостоятельно пытались успокоить мужчину, затем подоспела охрана и скрутила бузотёра. В настоящее время хулигана допрашивают. Пока причина, побудившая его совершить акт агрессии, остаётся неизвестной. Возможно, ему нужна психологическая помощь.

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