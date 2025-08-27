Появилась новая информация от МЧС о россиянке, пропавшей в горах Киргизии

27 августа 2025, 07:47

МЧС Киргизии: россиянка Наговицина признана пропавшей без вести

Фото: iStock/Solovyova

МЧС Киргизии официально признало пропавшей без вести россиянку Наталью Наговицыну, которая получила травму ноги 12 августа при спуске с Пика Победы в Тянь‑Шане. Поисково‑спасательная операция осложнялась неблагоприятными погодными условиями и закончилась безрезультатно. Об этом пишет РИА Новости.





По информации спасателей, Наговицына получила травму во время спуска 12 августа — после этого начались поиски. Попытки эвакуации и спасения со стороны других альпинистов не увенчались успехом из‑за сильного ветра и плохой видимости; в ходе операций один из спасателей погиб от переохлаждения. 16 августа для эвакуации альпинистов был привлечён вертолёт Ми‑8 Минобороны Киргизии, однако из‑за сильной турбулентности он совершил жёсткую посадку. Часть участников группы удалось эвакуировать позднее, но неблагоприятные погодные условия не позволили продолжить вылеты и завершить поиски Наговицыной.



Последние надежды спасателей были связаны с привлечением итальянских летчиков, однако и им не удалось дождаться благоприятной погоды для вылета. К концу августа на Пике Победы начинаются морозы и сильные ветры, что делает дальнейшие спасательные операции крайне затруднительными.





«Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести. А как вы знаете, добраться туда и узнать, жива ли она или уже нет, сейчас невозможно», — заявил начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.