Немец пытался попасть в Петербург, имея в багаже мармеладных медведей с коноплёй

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38-летний гражданин Германии был задержан 13 февраля в петербургском аэропорту Пулково за провоз мармеладных конфет с каннабисом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Северо-Западного таможенного управления.
Таможенники заинтересовались упаковкой со сладостями в багаже намеревавшегося совершить путешествие по России немца, и обнаружили внутри черно-коричневые конфеты с резким запахом.
В процессе опроса гражданин ФРГ пояснил, что собирается ехать к своей российской знакомой по интернет-переписке, а наркотические конфеты приобрёл в специализированном магазине у себя на родине.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС (ч.1 ст. 229 УК РФ)
Задержанному может грозить от трех до семи лет лишения свободы, если суд признает его вину.
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«Экспресс-тест подтвердил наличие в мармеладе тетрагидроканнабинола. Это наркотическое средство и, следовательно, запрещено к перемещению через таможенную границу. <…> Мужчина не раз путешествовал по миру с такими «сладостями» и употреблял их во время длительных перелетов «для спокойного сна». В предыдущие поездки вопросов со стороны таможенных органов других стран не возникало», — сообщили представители таможни.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС (ч.1 ст. 229 УК РФ)
Задержанному может грозить от трех до семи лет лишения свободы, если суд признает его вину.
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Артем Путинцев