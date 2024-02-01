Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов арестовали за торговлю наркотиками

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В Воронеже арестовали местного жителя по фамилии Амфетаминов, обвиняемого в торговле мефедроном. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда города.
Отмечается, что Амфетаминов вместе со своими подельниками в конце января доставил в Воронеж 4,22 грамма мефедрона, расфасованного как минимум по пяти пакетам. В Советском районе города они оборудовали несколько закладок. Однако продать наркотики им не удалось, поскольку их вовремя задержала полиция.
В отношении наркоторговцев возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.
Согласно данным следствия, Амфетаминов не работает, не имеет постоянного заработка, поэтому может продолжить заниматься преступной деятельностью. В связи с этим, полицейские направили в суд ходатайство о заключении фигуранта дела в СИЗО.
По статье УК мужчине может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.
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В отношении наркоторговцев возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.
По статье УК мужчине может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова