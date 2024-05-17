Немец сорвал украинский праздник нацистским приветствием

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На севере Германии житель выкрикнул «Зиг хайль» и сорвал украинский праздник.
Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском». По данным издания, накануне 35-летний житель Ростока гулял в центре города. На площади проходил праздник в честь «Дня украинского национального костюма». Там собрались около 250 человек.
Сначала мужчина плюнул в ведущего, а потом, по данным полиции, дважды вскинул руку в нацистском приветствии и выкрикнул «Зиг хайль».
Органы правопорядка вмешались в происходящее и задержали его. Житель не оказал сопротивления и не стал отрицать, что нарушил закон. Ведется расследование.
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Сначала мужчина плюнул в ведущего, а потом, по данным полиции, дважды вскинул руку в нацистском приветствии и выкрикнул «Зиг хайль».
Органы правопорядка вмешались в происходящее и задержали его. Житель не оказал сопротивления и не стал отрицать, что нарушил закон. Ведется расследование.
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Алёна Самарева