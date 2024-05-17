Застреленного полковником МВД егеря нашли на свалке под Рязанью

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Тело егеря, застреленного на охоте экс-главой УУР МВД, нашли под Рязанью, пишет «Ъ».
По данным издания, егерь Сергей Пентелин, который пропал во время охоты с участием экс-замглавы управления уголовного розыска управления МВД Рязанской области полковника Виталия Цыплакова, найден на мусорной свалке рядом с рязанской деревней Морозовы Борки.
Поиски пропавшего длились три недели. В результате его обнаружили на глубине трех метров под мусором. Кроме этого выяснилось, что замотанного в пленку егеря несколько дней прятали в охотничьем домике.
В него выпустили пулю 12-го калибра, которая попала в сердце. Она была выпущена из оружия Цыплакова, заявили эксперты.
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Поиски пропавшего длились три недели. В результате его обнаружили на глубине трех метров под мусором. Кроме этого выяснилось, что замотанного в пленку егеря несколько дней прятали в охотничьем домике.
В него выпустили пулю 12-го калибра, которая попала в сердце. Она была выпущена из оружия Цыплакова, заявили эксперты.
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Алёна Самарева