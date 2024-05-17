Подсыпавших детям в еду мелатонин воспитателей будут судить в США

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В Штатах будут судить работников детского сада, добавлявших мелатонин детям в еду.
Об этом пишет Fox News. В ноябре прошлого года полицию предупредили о странной практике, замеченной в частном детском саду в Манчестере.
Как рассказал источник издания, воспитатели добавляли детям в еду мелатонин и делали это без согласия их родителей. В результате власти арестовали четырех человек, в том числе 52-летнюю владелицу детсада.
Она и трое ее сотрудниц обвиняются в посягательстве на благополучие детей, несмотря на то, что в итоге никому из них медпомощь не потребовалась. О наказании, которое грозит воспитателям, ничего неизвестно.
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Как рассказал источник издания, воспитатели добавляли детям в еду мелатонин и делали это без согласия их родителей. В результате власти арестовали четырех человек, в том числе 52-летнюю владелицу детсада.
Она и трое ее сотрудниц обвиняются в посягательстве на благополучие детей, несмотря на то, что в итоге никому из них медпомощь не потребовалась. О наказании, которое грозит воспитателям, ничего неизвестно.
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Алёна Самарева