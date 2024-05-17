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Подсыпавших детям в еду мелатонин воспитателей будут судить в США

17 мая 2024, 18:46
Фото: iStock/romrodinka

Фото: iStock/romrodinka

В Штатах будут судить работников детского сада, добавлявших мелатонин детям в еду.
Об этом пишет Fox News. В ноябре прошлого года полицию предупредили о странной практике, замеченной в частном детском саду в Манчестере.

Как рассказал источник издания, воспитатели добавляли детям в еду мелатонин и делали это без согласия их родителей. В результате власти арестовали четырех человек, в том числе 52-летнюю владелицу детсада.



Она и трое ее сотрудниц обвиняются в посягательстве на благополучие детей, несмотря на то, что в итоге никому из них медпомощь не потребовалась. О наказании, которое грозит воспитателям, ничего неизвестно.

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#сша
#детские сады
#суд
Московский Губернский театр покажет благотворительный спектакль «Ленинградский щелкунчик»
17 мая 2024, 18:11

Фото: пресс-служба МГТ

26 мая в Московском Губернском драматическом театре состоится благотворительный показ детского спектакля «Ленинградский щелкунчик». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Показ организован при содействии ведомства для детей из госучреждений социального обслуживания, семей участников спецоперации и многодетных семей. Проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноимённой блокадной сказке Дениса Нефёдова и посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Он направлен на сохранение семейных и духовных ценностей, исторических знаний о Великой Отечественной войне, подвиге народа», – говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, в будущем молодой режиссёр Наталья Франкова поставит в театре ещё одну блокадную сказку, предназначенную для показа на школьных сценах. Роли в новой постановке будут исполнять школьники-участники театральных студий.

В пресс-службе уточнили, что в рамках социокультурного и историко-патриотического проекта «Ленинградский щелкунчик» в девяти регионах России проходит целый комплекс мероприятий. Создано восемь интерактивных передвижных выставок, которые показывают в том числе и в Московской области, снят короткометражный художественный фильм, подготовлен тематический квест для детей и многое другое.

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Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета заметили неопознанный шар в небе
17 мая 2024, 16:07

Фото: iStock/Diy13

С непредвиденной ситуацией столкнулись пилоты рейса Сочи-Москва, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
При выполнении полета командир воздушного судна обнаружил неопознанный предмет в небе, о чем сообщил диспетчеру.

По информации портала, пилот увидел зелёный шар размером 1,5 метра.

Экипаж принял решение продолжать полет. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Шереметьево.

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#шереметьево
#самолет
#пилот
#судно
#москва
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В Минеральных водах горит аэропорт
Shot: пожар начался в здании аэропорта в Ставропольском крае
17 мая 2024, 15:55

Фото: istock / Leonid Ikan

На территории аэропорта в Минеральных водах вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По словам очевидцев, возгорание произошло в терминале прибытия. В настоящее время к посадке в загоревшейся воздушной гавани готовятся самолеты из трех российских городов. Авторы портала сообщают, что загоревшееся двухэтажное здание на территории аэропорта Минвод принадлежит частному лицу.

В настоящее время пламя охватило более 100 квадратных метров. По предварительным данным никто не пострадал.

Причины пожара выясняются. На место происшествия прибыли экстренные службы.

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Ночная атака ВСУ на Кубань повредила трансформатор
В Новороссийске 16 тысяч жителей остались без света после атаки БПЛА
17 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/sarawutk

Минувшей ночью ВСУ атаковали Краснодарский край начиненными взрывчаткой беспилотниками. Из-за попадания дрона в электроподстанцию в Новороссийске, нарушено электроснабжение части города с населением 16 тыс. человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Повреждения получил трансформатор на электроподстанции «Гайдук-Тяговая».

В настоящее время на повреждённом объекте работают аварийные службы. Восстановить электроснабжение Новороссийска в полном объеме планируют сегодня к 16 часам.

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#всу
#украина
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Застреленного полковником МВД егеря нашли на свалке под Рязанью
17 мая 2024, 15:08

Фото: iStock/vchal

Тело егеря, застреленного на охоте экс-главой УУР МВД, нашли под Рязанью, пишет «Ъ».
По данным издания, егерь Сергей Пентелин, который пропал во время охоты с участием экс-замглавы управления уголовного розыска управления МВД Рязанской области полковника Виталия Цыплакова, найден на мусорной свалке рядом с рязанской деревней Морозовы Борки.

Поиски пропавшего длились три недели. В результате его обнаружили на глубине трех метров под мусором. Кроме этого выяснилось, что замотанного в пленку егеря несколько дней прятали в охотничьем домике.

В него выпустили пулю 12-го калибра, которая попала в сердце. Она была выпущена из оружия Цыплакова, заявили эксперты.

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Mash: в Севастополе переодетый в женщину анимешник пытался изнасиловать школьниц

Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи

Вокалистку питерской группы UNA Котову забил до смерти её парень
#мвд
#рязанская область
#полиция
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В Севастополе переодетый в женщину анимешник попытался изнасиловать школьниц
Mash: в Севастополе переодетый в женщину анимешник пытался изнасиловать школьниц
17 мая 2024, 14:49

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В Севастополе анимешник, переодетый в женщину, пытался изнасиловать двух 11-летних школьниц. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что нападение на девочек произошло недалеко от художественного колледжа. Они смогли вырваться и убежать домой. Школьницы все рассказали родителям. Дядя одной из них вместе со своим другом выбежал на улицу. Они стали искать обидчика. Его нашли прятавшимся в кустах. Мужчины вызвали полицию.

До приезда правоохранителей он плакал, а также просил не обращаться с ним грубо, «потому что он — девочка».

Ранее сообщалось, что вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову до смерти избил её молодой человек. 37-летняя певица приехала в гости к своему 31-летнему молодому человеку в Колпино. Пара употребляла алкогольные напитки, а затем поссорилась. Парень не рассчитал собственных сил и несколько раз ударил девушку, в результате чего она скончалась.

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#нападение
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#мужчины
#девочка
#школа
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Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи
Адвокат Тихонова: бежавшая от семьи чеченка Лия Заурбекова покинула Россию
17 мая 2024, 14:16

Фото: iStock/marchmeena29

Чеченская девушка Лия Заурбекова, которая сбежала от семьи, покинула Россию, её место нахождения не уточняется. Об этом сообщила её адвокат Наталия Тихонова в беседе с РБК.
«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — рассказала Тихонова.

При этом она подчеркнула, что дальнейшие действия ещё не обсуждались с подзащитной.

Ранее стало известно, что 19-летняя сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома 13 мая из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Тогда толпа родственников скрывающей окружила здание.

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#депутат
#школьница
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Вокалистку питерской группы UNA Котову забил до смерти её парень
17 мая 2024, 13:48

Фото: iStock/Motortion

Вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову до смерти избил её молодой человек. После этого он самостоятельно вызвал полицию и во всем сознался. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 37-летняя певица приехала в гости к своему 31-летнему молодому человеку в Колпино. Пара употребляла алкогольные напитки, а затем поссорилась. Парень не рассчитал собственных сил и несколько раз ударил девушку, в результате чего она скончалась.

Испугавшись, он позвонил в полицию и во всем сознался. Полицейские оперативно прибыли в квартиру и застали там труп Анастасии, рядом сидел заплаканный убийца. Его задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Оказалось, что ранее его три раза судили за грабёж.

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#труп
#певица
#напитки
#полицейские
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Орбан рассказал о состоянии Фицо между жизнью и смертью
Орбан: премьер Словакии Фицо находится между жизнью и смертью после покушения
17 мая 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

По словам главы правительства Венгрии Виктора Орбана, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас находится в критическом состоянии после покушения на его жизнь.
«В настоящее время Роберт Фицо сражается за свою жизнь, находясь на грани жизни и смерти», — цитирует Орбана ТАСС.
Он также отметил, что с политической точки зрения это огромная потеря для Будапешта, и даже если премьер-министр выживет, ему потребуется время на восстановление до возможности возобновления своей работы.

15 мая произошло покушение на Фицо, который неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и ее присоединения к НАТО. Инцидент произошел после выездного заседания правительства в городе Гандлова, расположенном в 190 километрах от столицы Словакии, Братиславы.

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