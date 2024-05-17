Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета заметили неопознанный шар в небе

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С непредвиденной ситуацией столкнулись пилоты рейса Сочи-Москва, сообщает телеграм-канал Aviaincident.
При выполнении полета командир воздушного судна обнаружил неопознанный предмет в небе, о чем сообщил диспетчеру.
По информации портала, пилот увидел зелёный шар размером 1,5 метра.
Экипаж принял решение продолжать полет. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Шереметьево.
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По информации портала, пилот увидел зелёный шар размером 1,5 метра.
Экипаж принял решение продолжать полет. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Шереметьево.
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Анастасия Хохлова