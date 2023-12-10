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Немецкая овчарка растерзала трёхмесячного ребёнка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в поселении Сосновское в Новой Москве вечером 9 декабря. 33-летняя мать оставила коляску с ребёнком на улице рядом со своей собакой, после чего вернулась домой на несколько минут. За время её отсутствия овчарка вытащила ребёнка из коляски и начала терзать на снегу.
Младенца экстренно доставили в реанимацию с множественными ранами живота, ног и спины, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга с кровоизлиянием.
В настоящее время врачи делают всё возможное, однако не дают никаких прогнозов.
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Младенца экстренно доставили в реанимацию с множественными ранами живота, ног и спины, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга с кровоизлиянием.
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Анастасия Чинкова