Пятилетнего ребёнка с ожогами от сигарет изъяли из семьи в Москве

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Ожоги от сигарет обнаружили на теле пятилетнего ребёнка в детском саду на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Воспитательница детсада в районе Перово обнаружила раны на теле ребёнка и вызвала скорую. Мальчика госпитализировали, а органы опеки приняли решение изъять сына у 39-летней матери.
Вместе с ребёнком и матерью проживает бабушка, которая рассказала, что ребёнок якобы гиперактивный, постоянно падает, а потом расковыривает свои раны, поэтому это никак не могут быть ожоги от сигарет. Также она пояснила, что мальчика неоднократно водили к психиатру, который назначал препараты.
Однако органы опеки всё же изъяли ребёнка у семьи. В настоящее время бабушке и маме не разрешают видеться с мальчиком.
Также стало известно, что неоднократно происходил конфликт с руководством детского сада из-за того, что ребёнка забирают перед самым закрытием.
Родственницы намерены вернуть мальчика домой.
Дело находится под контролем прокуратуры.
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Вместе с ребёнком и матерью проживает бабушка, которая рассказала, что ребёнок якобы гиперактивный, постоянно падает, а потом расковыривает свои раны, поэтому это никак не могут быть ожоги от сигарет. Также она пояснила, что мальчика неоднократно водили к психиатру, который назначал препараты.
Также стало известно, что неоднократно происходил конфликт с руководством детского сада из-за того, что ребёнка забирают перед самым закрытием.
Родственницы намерены вернуть мальчика домой.
Дело находится под контролем прокуратуры.
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Анастасия Чинкова