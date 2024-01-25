Немецкие полицейские задержали школьника, подозреваемого в убийстве девочки

Фото: iStock/Rawf8
В немецком городе Мангейм задержали школьника, подозреваемого в убийстве девочки, об этом представители правоохранительных органов сообщили в социальной сети X.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что в одной из школ Германии умерла девочка. Главным подозреваемым назвали подростка, который посещает это же учебное учреждение. Предположительно, они состояли в отношениях.
Напомним, ранее стало известно, что школьник из Тюменской области спланировал убийство одноклассников. Он попытался втянуть в это дело ещё одного подростка, однако, тот отказался и рассказал обо всём полиции. Несостоявшегося убийцу поместили в психдиспансер.
Читайте также:
В Тюмени школьник спланировал убийство одноклассника из-за подруги
Пенсионерка из Москвы заказала убийство сына за миллион рублей
В Нижегородской области мать бросила трехмесячную дочь головой об пол
«Подозреваемый задержан», — прокомментировали ситуацию немецкие полицейские.
Читайте также:
В Тюмени школьник спланировал убийство одноклассника из-за подруги
Пенсионерка из Москвы заказала убийство сына за миллион рублей
В Нижегородской области мать бросила трехмесячную дочь головой об пол
Евгения Парфентьева