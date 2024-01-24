Пенсионерка из Москвы заказала убийство сына за миллион рублей

Фото: iStock/Artem Zakharov
Пенсионерка в Москве заказала убийство сына, заявив, что готова заплатить за дело один миллион рублей, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 68-летняя жительница столицы поссорилась с 42-летним сыном на почве раздела имущества. Семья не могла поделить скопленные деньги и квартиру.
В результате пенсионерка, совместно со своей подругой, обратились к киллеру сс просьбой убить её сына. За это жительница столицы готова была заплатить миллион рублей.
Наёмник согласился на дело, однако, в итоге, обратился в полицию. Правоохранители организовали операцию-подставу. Они сделали фотографии якобы убитого мужчины и предоставили их заказчице. Пенсионерку с подругой задержали при передачи денег киллеру.
Теперь обеим женщинам грозит по 10 лет лишения свободы.
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В результате пенсионерка, совместно со своей подругой, обратились к киллеру сс просьбой убить её сына. За это жительница столицы готова была заплатить миллион рублей.
Теперь обеим женщинам грозит по 10 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева