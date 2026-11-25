Немецкий турист едва не сорвался с 52-метрового моста в Чили из-за мощного ветра
Немецкий путешественник едва не сорвался с подвесного моста в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина несколько минут раскачивался над ущельем с 18-килограммовым рюкзаком за спиной.
Отмечается, что турист находился в центре 52-метровой конструкции, когда на него обрушился сильнейший ветер. Немец изо всех сил пытался удержать равновесие над 45-метровым каньоном. Он крепко хватался за тросы и наклонялся вперёд, чтобы пересечь мост.
Сильные порывы ветра мешали ему двигаться дальше, и мужчине пришлось переждать непогоду прямо над пропастью. Когда порывы стихли, он добрался до другого края моста, не пострадал и продолжил свой маршрут по национальному парку.
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