В Шереметьево пассажир вышел на взлётную полосу и остановил все вылеты
Пассажир вышел на взлётную полосу в Шереметьево, и из-за этого вылеты из аэропорта приостановили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествие случилось рано утром 25 ноября. После прибытия одного из рейсов пассажир решил не садиться в автобус, а пойти пешком. Гражданин прошёл через территорию аэропорта и оказался на рулёжной дорожке.
Сотрудники воздушной гавани заметили нарушителя, когда он двигался в сторону взлётно-посадочной полосы. Человека оперативно задержали и передали наряду полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. После этого аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.
Ранее в аэропорту Сочи ввели режим ЧС. Причиной стало обрушение берегоукрепления.
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