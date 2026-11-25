В Липецке иномарка сбила 15-летнюю школьницу и протащила её 50 метров
В Липецке водитель сбил 15-летнюю девочку и уехал. Подробности приводит пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, когда школьница возвращалась домой от репетитора. По информации правоохранителей, после наезда девочку протащило около 50 метров, и она осталась лежать в ледяной луже под дождём со снегом.
Позже прохожие обнаружили пострадавшую и вызвали помощь. Школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переохлаждением. В течение нескольких часов полицейские установили водителя и доставили его в отдел. Им оказался 27-летний местный житель.
Следователь возбудил против него уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Мужчина задержан в порядке ст.ст. 91–92 УПК РФ. Автомобиль изъяли и поместили на специализированную стоянку.
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