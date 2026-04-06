Немцы нашли на пасхальной охоте опасный радиоактивный флакон
Bild: Двое немцев искали пасхальные яйца и нашли флакон с надписью «Полоний-210»
Двое жителей Германии обнаружили флакон с надписью «Полоний-210» во время поиска пасхальных яиц на окраине города Файхинген-на-Энце. Об этом пишет газета Bild.
Мужчины нашли пластиковый контейнер с красной крышкой и сразу вызвали экстренные службы. На место прибыли около 138 специалистов, включая отряд радиационной защиты. Сотрудники изъяли находку и организовали её безопасный вывоз.
«Название вещества не просто нацарапано от руки, а нанесено официально и аккуратно», — сообщили представители спасателей.
Полоний-210 представляет высокую радиотоксическую опасность, особенно при вдыхании или попадании в раны. Первые замеры радиационного фона в районе не показали угрозы.