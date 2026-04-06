Немцы нашли на пасхальной охоте опасный радиоактивный флакон

06 апреля 2026, 09:21

Bild: Двое немцев искали пасхальные яйца и нашли флакон с надписью «Полоний-210»

Двое жителей Германии обнаружили флакон с надписью «Полоний-210» во время поиска пасхальных яиц на окраине города Файхинген-на-Энце. Об этом пишет газета Bild.





Мужчины нашли пластиковый контейнер с красной крышкой и сразу вызвали экстренные службы. На место прибыли около 138 специалистов, включая отряд радиационной защиты. Сотрудники изъяли находку и организовали её безопасный вывоз.





«Название вещества не просто нацарапано от руки, а нанесено официально и аккуратно», — сообщили представители спасателей.