Тверского школьника избили за изнасилование девушки

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В Тверской области 16-летний подросток избил 14-летнего мальчика, который участвовал в групповом изнасиловании девушки с психическим расстройством.
14-летний избитый школьник и его 17-летний товарищ пристали к 20-летней девушке. Выяснив, что она не сможет постоять за себя в силу своего недуга, подростки силой увели её в заброшенный дом и по очереди изнасиловали, сообщает «Baza».
Узнав о происшествии, 16-летний молодой человек пригласил насильника на встречу, на которой жестоко его избил. Юноша также заставил насильника изваляться в луже. Правоохранительные органы узнали о случившемся из социальных сетей — видео с избиением загрузил туда один из очевидцев.
16-летнего подростка задержала полиция и возбудила в отношении него уголовное дело. В ходе допроса сотрудники выяснили причину драки и возбудили еще одно уголовное дело, но уже в отношении насильников.
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Узнав о происшествии, 16-летний молодой человек пригласил насильника на встречу, на которой жестоко его избил. Юноша также заставил насильника изваляться в луже. Правоохранительные органы узнали о случившемся из социальных сетей — видео с избиением загрузил туда один из очевидцев.
16-летнего подростка задержала полиция и возбудила в отношении него уголовное дело. В ходе допроса сотрудники выяснили причину драки и возбудили еще одно уголовное дело, но уже в отношении насильников.
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Ольга Енгалычева