В турецком отеле россияне подверглись нападению, ведется следствие

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В одном из отелей города Гёчек в Анталье произошла драка с участием российских граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России в регионе.
Сообщается, что инцидент случился во вторник, когда группа неизвестных лиц напала на россиян. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшую больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние не уточняется.
Турецкие правоохранительные органы начали расследование инцидента. Дипломаты Генконсульства России находятся в контакте с пострадавшими и местными властями, следя за соблюдением прав граждан России в данной ситуации.
Ранее стало известно, что во Владивостоке 36-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, заехала на крышу легкового автомобиля Honda Shuttle.
До этого в Перми две девушки подожгли офис местного отделения партии «Единая Россия». После акта вандализма они покинули место происшествия, при этом все происходящее снимали на мобильный телефон.
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Турецкие правоохранительные органы начали расследование инцидента. Дипломаты Генконсульства России находятся в контакте с пострадавшими и местными властями, следя за соблюдением прав граждан России в данной ситуации.
Ранее стало известно, что во Владивостоке 36-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, заехала на крышу легкового автомобиля Honda Shuttle.
До этого в Перми две девушки подожгли офис местного отделения партии «Единая Россия». После акта вандализма они покинули место происшествия, при этом все происходящее снимали на мобильный телефон.
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Дарья Осипова