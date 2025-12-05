Хозяину квартиры в центре Москвы нанесли 29 ножевых ранений
Хозяину квартиры на Бутырском Валу в Москве нанесли 29 ножевых ранений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России.
Ранее сообщалось, что злоумышленники убили отчима и пытались расправиться с его сожительницей, матерью одного из нападавших. Согласно данным следствия, инцидент произошел ранним утром 5 декабря.
Женщину госпитализировали, а фигуранты попытались скрыться, но их задержали.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Прокуратура осуществляет координацию работы правоохранительных органов и контролирует процесс расследования уголовного дела, а также привлечение подозреваемых к ответственности.
Читайте также: