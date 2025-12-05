Хозяину квартиры в центре Москвы нанесли 29 ножевых ранений

05 декабря 2025, 13:25

ТАСС: двое злоумышленников ворвались в квартиру и ударили ножом хозяина в Москве

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Хозяину квартиры на Бутырском Валу в Москве нанесли 29 ножевых ранений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России.