Ненависть к мужчинам, грязные слухи, иконы и труп кошки: Подробности жизни и смерти трех сестер в Петербурге

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Загадочно погибшие в запертой изнутри комнате в многоэтажке в Петербурге сестры оставили после себя много вопросов. Зачем они закрылись, почему перестали общаться с родственниками и для чего голодали. Следователи сейчас пытаются выяснить, что произошло в семье, задавая вопросы другими родственниками. Братья женщин предположили, что всему виной ненависть к мужчинам старшей сестры, которая влияла на остальных. В материале «Радио 1» расскажем подробности жизни сестёр и в каких условиях они умерли.
Обвинения в домогательствахУ 35-летней Оксаны* два высших образования – психологическое и геологическое. В 2015 году она с помощью отца-священника устроилась аспирантом на биологическое направление, однако девушке не хватало знаний.
Отец девушки пообщался с заведующим одной из кафедр вуза и попросил его взять Оксану на работу на должность лаборанта. Как рассказали знакомые из университета, девушка общалась только по делу, подробностями своей жизни не делилась.
В 2021 году старшая сестра пришла домой в слезах и заявила отцу, что не может продолжать работать в университете. Она сказала, что заведующий кафедрой приставал к ней. Девушка жаловалась вышестоящему руководству, но в полицию не обращалась. В итоге Оксана уволилась.
«Она начала обвинять отца в том, что произошло с ней, потому что он курировал ее в научном пути», — рассказал младший брат Савелий в ходе допроса, пишет «SPB.KP.RU».В разговоре с изданием завкафедры возмутился обвинениями, сказав что не мог иметь наглости домогаться до девушки, зная ее отца. К тому же, в прошлом их дедушки были коллегами.
«Олеся была очень нелюдима, с непомерным самомнением. Ее сильный характер наложился на нежелание с кем-то работать и учиться. Уже через полгода после поступления она заявила мне, что «привыкла все делать сама» и не нуждается в научном руководителе», — рассказала он.Кроме того, девушка конфликтовала с дирекцией вуза, не желала отчитываться по итогам учебного года и не могла сдать экзамен по специальности независимой комиссии.
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Трехэтажный матОтношения Оксаны с отцом становились хуже и хуже. У батюшки обнаружили рак и он скончался осенью 2022 года. Девушка не помогала ему и даже не явилась на похороны.
Младший брат Савелий рассказал, что она умело применила свое психологическое образование и подговорила остальных сестер жить с ней в одной комнате. Девушки закрылись, от братьев принимали только еду и часть пенсии матери.
«Мне кажется, они стали бояться или ненавидеть мужчин после истории с домогательствами. А все попытки наладить отношения встречали в штыки, покрывая меня трехэтажным матом. Если и подходили ко мне с просьбой, то только всей группой, как будто переживали, что я наврежу им», — рассказал брат умерших.
В комнате сестер были только иконы и книгиПравоохранители удивились, что брат долго не подозревал о смерти троих женщин. Оказалось, что квартира была очень замусорена. Вероятно, антисанитария помешала мужчине понять, что случилось за дверью.
В комнате сестёр не было телевизора, компьютера или других средств досуга. На троих у них был один телефон. Комната была увешана иконами и заставлена книгами.
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Кроме тел сестер, в комнате нашли мертвую кошку.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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*Имя изменено
Алина Юрчак