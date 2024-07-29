В Санкт-Петербурге устанавливаются обстоятельства смерти трех сестер

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Обстоятельства смерти трех сестер в одной из квартир Санкт-Петербурга выясняют следователи. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Северной столице, мертвых родственниц в возрасте 35, 29 и 19 лет нашли на Комендантском проспекте.
«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ранее уточнялось, что в органы об этом сообщил их брат, по словам которого родственники не общались в последнее время.
Известно, что сестры не принимали от семьи помощь, стали худеть, ничего не ели, предпочитая современной медицине гомеопатию. Возможной причиной обиды могло стать то, что старшая перестала говорить с мамой в связи с потерей работы.
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Никита Кротов