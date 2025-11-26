Достижения.рф

Завтрак сосиской едва не закончился для четырёхлетнего москвича трагедией

В Москве врачи спасли четырёхлетнего мальчика с сосиской в пищеводе
Фото: Istock/popovaphoto

Врачи детской больницы имени З.А. Башляевой успешно извлекли инородное тело из пищевода четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.



Родители привезли ребёнка в медучреждение после того, как у него появились тревожные симптомы. Мать мальчика рассказала, что несколько часов назад он ел сосиску за завтраком. Спустя время он перестал делать глотки — ни вода, ни еда не проходили внутрь.

Медики оперативно осмотрели пациента и направили его на обследование. Диагноз установили быстро: инородное тело в пищеводе. Причиной непроходимости стал кусок сосиски. Он настолько плотно закупорил пищевод, что не пропускал даже жидкость.

Специалисты использовали специальный инструмент — корзину Дормиа — и успешно извлекли фрагмент продукта. Дополнительная медицинская помощь ребёнку не потребовалась.

Ольга Щелокова

