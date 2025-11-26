Завтрак сосиской едва не закончился для четырёхлетнего москвича трагедией
Врачи детской больницы имени З.А. Башляевой успешно извлекли инородное тело из пищевода четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Родители привезли ребёнка в медучреждение после того, как у него появились тревожные симптомы. Мать мальчика рассказала, что несколько часов назад он ел сосиску за завтраком. Спустя время он перестал делать глотки — ни вода, ни еда не проходили внутрь.
Медики оперативно осмотрели пациента и направили его на обследование. Диагноз установили быстро: инородное тело в пищеводе. Причиной непроходимости стал кусок сосиски. Он настолько плотно закупорил пищевод, что не пропускал даже жидкость.
Специалисты использовали специальный инструмент — корзину Дормиа — и успешно извлекли фрагмент продукта. Дополнительная медицинская помощь ребёнку не потребовалась.
