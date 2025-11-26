Завтрак сосиской едва не закончился для четырёхлетнего москвича трагедией

26 ноября 2025, 12:39

В Москве врачи спасли четырёхлетнего мальчика с сосиской в пищеводе

Фото: Istock/popovaphoto

Врачи детской больницы имени З.А. Башляевой успешно извлекли инородное тело из пищевода четырёхлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.