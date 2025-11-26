«Репетировала убийство»: В деле школьницы, убившей мать, появились новые детали
Стали известны подробности жестокого убийства в Санкт-Петербурге, где 13-летняя школьница убила собственную мать. По информации издания SHOT, конфликт между подростком и женщиной назревал давно.
Причиной постоянных ссор служили ограничения, которые мать устанавливала для дочери. Она контролировала время, которое та проводила в соцсетях и играх, опасаясь зависимости. Это и запреты на встречи с друзьями вызывали у девочки сильное раздражение.
Перед реальным преступлением школьница смоделировала его в игре «Roblox». Там её аватар поджёг квартиру. Кроме того, в своих соцсетях школьница публиковала видео, где её персонаж танцевал в горящей комнате. Утром очередной конфликт привёл к трагедии. После ссоры девочка нанесла матери множественные ножевые ранения. Женщина скончалась.
