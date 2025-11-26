Достижения.рф

«Репетировала убийство»: В деле школьницы, убившей мать, появились новые детали

Подросток в Санкт-Петербурге убила мать после конфликта из-за ограничений
Фото: Istock/evgenyatamanenko

Стали известны подробности жестокого убийства в Санкт-Петербурге, где 13-летняя школьница убила собственную мать. По информации издания SHOT, конфликт между подростком и женщиной назревал давно.



Причиной постоянных ссор служили ограничения, которые мать устанавливала для дочери. Она контролировала время, которое та проводила в соцсетях и играх, опасаясь зависимости. Это и запреты на встречи с друзьями вызывали у девочки сильное раздражение.

Перед реальным преступлением школьница смоделировала его в игре «Roblox». Там её аватар поджёг квартиру. Кроме того, в своих соцсетях школьница публиковала видео, где её персонаж танцевал в горящей комнате. Утром очередной конфликт привёл к трагедии. После ссоры девочка нанесла матери множественные ножевые ранения. Женщина скончалась.

Ранее стало известно, что подмосковный рехаб для подростков превратился в пыточную.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0