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У россиянки начался сепсис после гормональных уколов, и она умерла

Baza: В Саранске женщина скончалась от сепсиса после курса гормональных уколов
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Саранске возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы, которой стало плохо после курса гормональных уколов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По данным источника, 36-летняя Кристина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли в суставах. Врач назначил ей гормональную терапию, хотя, как утверждает супруг погибшей Алексей, у пациентки диагностировали сахарный диабет.

Родственник женщины заявляет о грубых нарушениях при проведении процедур. По его словам, медик выполняла инъекции без перчаток и использовала одну иглу для нескольких проколов. Вскоре после уколов в местах манипуляций на стопах началось выделение жидкости.

Алексей неоднократно сообщал лечащему врачу об ухудшении состояния, однако получал рекомендации лишь обрабатывать раны антисептиком. Спустя четыре дня состояние Кристины резко ухудшилось, и ее госпитализировали на скорой помощи. В больнице нашли обширный некроз мягких тканей, флегмону и сепсис.

Медикам пришлось провести экстренную операцию. После этого клиника предложила семье пациентки мировое соглашение и компенсацию в размере 1,7 миллиона рублей, на что родственники согласились. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. В настоящий момент Алексея признали потерпевшим по уголовному делу, которое сейчас расследует Следственный комитет.

Никита Кротов

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