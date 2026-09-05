У россиянки начался сепсис после гормональных уколов, и она умерла
В Саранске возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы, которой стало плохо после курса гормональных уколов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, 36-летняя Кристина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на боли в суставах. Врач назначил ей гормональную терапию, хотя, как утверждает супруг погибшей Алексей, у пациентки диагностировали сахарный диабет.
Родственник женщины заявляет о грубых нарушениях при проведении процедур. По его словам, медик выполняла инъекции без перчаток и использовала одну иглу для нескольких проколов. Вскоре после уколов в местах манипуляций на стопах началось выделение жидкости.
Алексей неоднократно сообщал лечащему врачу об ухудшении состояния, однако получал рекомендации лишь обрабатывать раны антисептиком. Спустя четыре дня состояние Кристины резко ухудшилось, и ее госпитализировали на скорой помощи. В больнице нашли обширный некроз мягких тканей, флегмону и сепсис.
Медикам пришлось провести экстренную операцию. После этого клиника предложила семье пациентки мировое соглашение и компенсацию в размере 1,7 миллиона рублей, на что родственники согласились. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. В настоящий момент Алексея признали потерпевшим по уголовному делу, которое сейчас расследует Следственный комитет.
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