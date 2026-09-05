У россиянки начался сепсис после гормональных уколов, и она умерла

05 сентября 2026, 21:38

Baza: В Саранске женщина скончалась от сепсиса после курса гормональных уколов

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Саранске возбудили уголовное дело по факту смерти местной жительницы, которой стало плохо после курса гормональных уколов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.