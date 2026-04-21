В Кузбассе тренер-бандит создал ОПГ из учеников, с которыми пытал и грабил наркодилеров

21 апреля 2026, 07:08

В Кузбассе 12 человек отправятся под суд за вымогательство, грабежи и разбой

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Кемеровской области будут судить преступную группу, которую создал и возглавлял тренер по единоборствам. Об этом сообщили в канале «Следком Кузбасса» на платформе MAX.





Всего фигурантами уголовного дела стали 12 человек, включая самого тренера и его учеников, в том числе несовершеннолетних. Группа действовала в городе Белово и Беловском городском округе. Злоумышленники находили людей, причастных к незаконному обороту наркотиков, забирали у них деньги и имущество. Похищенное тратили на личные нужды и на содержание спортивного клуба, где специалист по единоборствам тренировал своих «бойцов».



