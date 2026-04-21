В Кузбассе тренер-бандит создал ОПГ из учеников, с которыми пытал и грабил наркодилеров
В Кузбассе 12 человек отправятся под суд за вымогательство, грабежи и разбой
В Кемеровской области будут судить преступную группу, которую создал и возглавлял тренер по единоборствам. Об этом сообщили в канале «Следком Кузбасса» на платформе MAX.
Всего фигурантами уголовного дела стали 12 человек, включая самого тренера и его учеников, в том числе несовершеннолетних. Группа действовала в городе Белово и Беловском городском округе. Злоумышленники находили людей, причастных к незаконному обороту наркотиков, забирали у них деньги и имущество. Похищенное тратили на личные нужды и на содержание спортивного клуба, где специалист по единоборствам тренировал своих «бойцов».
Преступления совершали с особой жестокостью: нападающие не только мучили жертв, но и применяли насильственные действия сексуального характера. Спортсмены угрожали различными предметами, заставляли наркодилеров признаваться в распространении наркотиков, снимали признания на видео и шантажировали жертв передачей записей в полицию.
Банду задержали в конце 2024 года в ходе совместной операции МВД и ФСБ при поддержке СОБР Росгвардии. В уголовном деле, которое насчитывает 40 томов, фигурируют 11 эпизодов вымогательства, семь грабежей, два истязания и два случая насильственных действий сексуального характера. Потерпевшими признаны девять человек, общая сумма ущерба — около 260 тысяч рублей. На автомобиль организатора стоимостью 900 тысяч рублей наложили арест. Дело передали в Беловский городской суд.