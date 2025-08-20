Неопознанный объект взорвался на востоке Польши у границы с Украиной
Неизвестный объект упал и взорвался на территории Польши в непосредственной близости от украинской границы. Инцидент произошёл ночью в районе населённого пункта Осины (Люблинское воеводство).
По данным международного агентства Reuters со ссылкой на представителя полиции округа Луков Марека Йозвика, падение произошло на кукурузное поле. В результате взрыва никто не пострадал, однако ударной волной были повреждены окна в нескольких жилых домах неподалёку.
На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, пожарные и эксперты для изучения обстановки. На месте обнаружены сгоревшие обломки из металла и пластика. Точное происхождение и тип объекта пока не установлены.
Польский телеканал TVP сообщает, что власти пока не определили, был ли объект связан с военной деятельностью или имел иное происхождение. В то же время Reuters отмечает, что примерно в это же время, около 09:00 по Гринвичу, сирены воздушной тревоги звучали в приграничных районах Волынской и Львовской областей Украины. Расследование инцидента продолжается.
